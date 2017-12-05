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В Харькове студент-иностранец устроил стрельбу: видео

В Харькове студент-иностранец устроил стрельбу: видео
В Харькове мужчина открыл стрельбу по окнам общежития.
По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, это произошло в Шевченковском районе. Полицейские в течение часа установили местонахождение и личность стрелка. Им оказался 19-летний студент-иностранец.




При осмотре комнаты общежития, где жил злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет. Кроме того, работники полиции изъяли полимерную бутылку с наслоением вещества, похожее на наркотическое.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время парню сообщено о подозрении в совершении правонарушения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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