В Харькове студент-иностранец устроил стрельбу: видео
5 декабря 2017 г.
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5 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
При осмотре комнаты общежития, где жил злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет. Кроме того, работники полиции изъяли полимерную бутылку с наслоением вещества, похожее на наркотическое.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время парню сообщено о подозрении в совершении правонарушения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
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