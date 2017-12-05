У Михеила Саакашвили в квартире прошел обыск, политик задержан: видео

В киевской квартире лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили обыск.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная 7, кв 32. Собираемся!", - написал его соратник Давид Сакварелидзе в Facebook.



Как отмечает "Украинская правда", по словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания.







По данным источников, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения "Альфа" в рамках уголовного производства по бежавшим политикам, которые могли финансировать акции Саакашвили.



Отмечается, что Саакашвили угрожал спрыгнуть. На крышу дома по пожарной лестнице взобрались спасатели.



Спустя некоторое время народный депутат Юрий Деревянко заявил, что лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили задержали.



"Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили подозрение", — заявил он.



Адвокат Саакшавили Руслан Чорнолуцкий подтвердил, что политик задержан, передает InfoResist. Его задержали на крыше силовики, пишет, в свою очередь, Liga.net.



Возле подъезда начались столкновения между правоохранителями и сторонниками Саакашвили. Столкновения начались после того, как сторонники политика попытались обустроить баррикады. Правоохранители взяли в кольцо активистов и оттеснили их вниз по улице, тем самым не дав перекрыть дорогу мусорными баками. В результате потасовки силовики задержали, по меньшей мере, одного активиста.



На улице стоит автомобиль скорой помощи. Транспортное движение по улице Костельной перекрыто.



Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии УНИАН заявил, что "группа поддержки Саакашвили пыталась своими действиями помешать проведению следственных действий, начала блокировать проезд, начала блокировать некоторые автомобили, вытягивать мусорные баки и выставлять ограждения". Он отметил, что полиция была вынуждена прекратить это препятствование и оттеснила их.



Шевченко отметил, что полиция не привлечена к проведению следственных действий в квартире Саакашвили, а обеспечивает публичный порядок и безопасность.



"Правонарушение одного человека было пресечено, сейчас правоохранители устанавливают его личность, и, если к этому лицу не будет никаких других претензий законного характера, - будут приняты соответствующие правовые решения", - добавил он.