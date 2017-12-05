Прокуратура Гаагского трибунала установила более тысячи фактов преступлений на Донбассе 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) установила 1 200 фактов совершения преступлений на Донбассе.

Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда, обнародованном 4 декабря.



"В контексте событий на востоке Украины канцелярией прокурора зафиксировано более 1 200 случаев предположительного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года", - сказано в нем.



МУС отмечает, что во время конфликта погибло около 10 225 человек, ранено 24 541. В частности, в период с апреля 2014 по август 2017 года были убиты не менее 2 505 гражданских лиц.



Канцелярия прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Российская Федерация осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и антиправительственными вооруженными группами, который в других случаях считался бы немеждународным, как по сути международный конфликт.



Подчеркивается, что факт существования единого международного вооруженного конфликта на востоке Украины предполагает применение в отношении соответствующего периода статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.



В отчете говорится, что прокуратура МУС продолжает определение ключевых характеристик конфликта и предполагаемых деяний сторон конфликта, в частности наиболее затронутых конфликтом территорий, временных рамок, типичных жертв, различных образов действий, а также числа убитых и раненых.



Как сообщалось, в отчете за 2016 года прокуратура Международного уголовного суда указала, что считает ситуацию в аннексированном Крыму равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией.



Напомним, в сентябре 2015 года Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно совершения преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами России и главарями "ДНР"-"ЛНР". Также ранее Украина признала юрисдикцию МУС над преступлениями, совершенными в отношении активистов Евромайдана.