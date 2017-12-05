Александр Усик назвал место проведения боя с Майрисом Бриедисом 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик назвал место проведения боя с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом в рамках полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Вероятно, супербой состоится в Риге на одноименной 10-тысячной арене, которая принимала четвертьфинальный бой Бриедиса с Майком Пересом, рассказал он в программе "Мужской Клуб" на телеканале UA:Первый.



"На этой неделе должны окончательно объявить дату и место боя. Вроде бы 27 января. Насколько я знаю, это должна быть Рига. Шикарно, я еду в Ригу! Я буду делать свою работу, качественно боксировать, демонстрировать зрителям хороший, качественный бокс. Ненависти к Майрису у меня никакой нет. У меня наоборот радость, что у него есть пояс, у меня есть пояс и они будут объединяться", - сказал Усик.