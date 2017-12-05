Здоровье

  • 136
    •  / 

Почему не стоит пренебрегать шарфом

Почему не стоит пренебрегать шарфом
Специалисты из общества по борьбе с астмой из Великобритании рассказали об опасности холодного и влажного воздуха.
Медики выяснили, что у трех из четырех пациентов охлажденные потоки могут провоцировать приступ астмы.

В качестве дополнения к основной терапии специалисты запустили кампанию под хештегом Scarfie_campaign и лозунгом «Шарф может спасти жизнь».

Врачи рекомендуют больным астмой людям в холодное время прикрывать рот и нос шарфом, чтобы согреть воздух и не допустить резкого охлаждения дыхательных путей. По мнению медиков, это поможет избежать приступа астмы.

Отметим, что в мире свыше 300 млн. больных этим недугом, многие из них живут в условиях, когда зимой достаточно холодно на улице.

Доктор Энди Уиттамор, клинический специалист Британского общества по борьбе с астмой, пояснил, что даже обычный выход на улицу в холодный день может стать проблемой для пациента с астмой. Часто это случается причиной серьезных осложнений и смерти. Поэтому исследователь советует оборачивать вокруг лица шарф.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3229.1 грн
100 USD 2721.53 грн
10 RUB 4.6135 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи