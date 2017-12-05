Почему не стоит пренебрегать шарфом 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Специалисты из общества по борьбе с астмой из Великобритании рассказали об опасности холодного и влажного воздуха.

Медики выяснили, что у трех из четырех пациентов охлажденные потоки могут провоцировать приступ астмы.



В качестве дополнения к основной терапии специалисты запустили кампанию под хештегом Scarfie_campaign и лозунгом «Шарф может спасти жизнь».



Врачи рекомендуют больным астмой людям в холодное время прикрывать рот и нос шарфом, чтобы согреть воздух и не допустить резкого охлаждения дыхательных путей. По мнению медиков, это поможет избежать приступа астмы.



Отметим, что в мире свыше 300 млн. больных этим недугом, многие из них живут в условиях, когда зимой достаточно холодно на улице.



Доктор Энди Уиттамор, клинический специалист Британского общества по борьбе с астмой, пояснил, что даже обычный выход на улицу в холодный день может стать проблемой для пациента с астмой. Часто это случается причиной серьезных осложнений и смерти. Поэтому исследователь советует оборачивать вокруг лица шарф.