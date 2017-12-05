Под Харьковом обнаружили труп неизвестной женщины

В Харьковской области прохожие нашли труп женщины 60-70 лет.

Как сообщила пресс-офицер Изюмского отдела полиции Людмила Данильченко, открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").



Как уточнили в полиции, труп нашли на перегоне "Святогорск - Букино" в 75 метрах от железнодорожной колеи в посадке. По предварительной информации, смерть наступила около трех жней назад. На теле обнаружены укусы животных, но смерть не была насильственной.



Правоохранители просят сообщить информацию о погибшей. Приметы женщины: рост - около 160 см, волосы белые, крашенные, особые приметы - страдала искривлением большого пальца ноги. Женщина была одета в темные штаны, розовую куртку и черные ботинки с узором в виде снежинок.