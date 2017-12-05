Под Харьковом обнаружили труп неизвестной женщины
5 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
5 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщила пресс-офицер Изюмского отдела полиции Людмила Данильченко, открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
Как уточнили в полиции, труп нашли на перегоне "Святогорск - Букино" в 75 метрах от железнодорожной колеи в посадке. По предварительной информации, смерть наступила около трех жней назад. На теле обнаружены укусы животных, но смерть не была насильственной.
Правоохранители просят сообщить информацию о погибшей. Приметы женщины: рост - около 160 см, волосы белые, крашенные, особые приметы - страдала искривлением большого пальца ноги. Женщина была одета в темные штаны, розовую куртку и черные ботинки с узором в виде снежинок.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3229.1 грн
|100 USD
|2721.53 грн
|10 RUB
|4.6135 грн