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Под Харьковом обнаружили труп неизвестной женщины

Под Харьковом обнаружили труп неизвестной женщины
В Харьковской области прохожие нашли труп женщины 60-70 лет.

Как сообщила пресс-офицер Изюмского отдела полиции Людмила Данильченко, открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Как уточнили в полиции, труп нашли на перегоне "Святогорск - Букино" в 75 метрах от железнодорожной колеи в посадке. По предварительной информации, смерть наступила около трех жней назад. На теле обнаружены укусы животных, но смерть не была насильственной.

Правоохранители просят сообщить информацию о погибшей. Приметы женщины: рост - около 160 см, волосы белые, крашенные, особые приметы - страдала искривлением большого пальца ноги. Женщина была одета в темные штаны, розовую куртку и черные ботинки с узором в виде снежинок.

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