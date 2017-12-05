В Харькове от госисполнителей прятали конфискат на полмиллиона 5 декабря 2017 г. Альбина Конь 0 0

Сотрудники прокуратуры, исполнительной службы и полиции нашли конфискат почти на полмиллиона гривен, который два года прятали от государственных исполнителей.



В рамках расследования уголовного производства по факту незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 338 УК Украины), Харьковская местная прокуратура №2 совместно с Киевским отделом государственной исполнительной службы города и Киевским отделом полиции ГУ НП в области обнаружили и изъяли автомобили, которые прятали от госисполнителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



По информации руководителя местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова, указанные автомобили конфисковали вследствие нарушения таможенного законодательства по административным протоколам. По решению суда они подлежат конфискации в доход государства и дальнейшей реализации. Однако в 2015 году имущество – десять транспортных средств стоимостью почти полмиллиона гривен, которое находилось на хранении в одной из фирм – исчезло. Нашли автомобили в ноябре этого года на территории автостоянки на ул. Тахиаташской, говорят в прокуратуре.



Сейчас автомобили описаны исполнительной службой и изъяты у недобросовестного хранителя.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.