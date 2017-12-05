Юрий Луценко доложит в ВР обстоятельства задержания Михеила Саакашвили

Правоохранители вывели бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили из дома и посадили в автомобиль.

Возле подъезда дома, в котором проживает политик, произошли столкновения, митингующие пытаются заблокировать проезд автомобиля.



Силовики взяли автомобиль в кольцо и проталкиваются по проезжей части улицы Костельной в направлении улицы Трехсвятительской.



В то же время фракция "Блок Петра Порошенко" попросила генерального прокурора Юрия Луценко сегодня в 16.00 доложить в Верховной Раде относительно ситуации с задержанием экс-главы Одесской ОГА, лидером «Движения новых сил» Михеилом Саакашвили и финансирования акции возле парламента, сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко.



"Мы сегодня обратились к генеральному прокурору и попросили его в 16.00 быть на трибуне и докладывать. Я думаю, что то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер", - сказал депутат.



На уточняющий вопрос, что имеется в виду под "сенсационным характером", Березенко отметил, что пока не хотел бы об этом говорить.



"Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты Службой безопасности и ГПУ источники финансирования так называемого "Михо-майдана". Я думаю, что те люди, которые финансируют этот майдан, будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины", - отметил парламентарий.



На вопрос, не из-за этого ли заявления Луценко не поехал в США на Глобальный форум по возврату активов, Березенко ответил утвердительно.



"Инкриминируется 256-я статья (Уголовного кодекса Украины) - пособничество преступной группировке и 110-я, если не ошибаюсь, - это государственная измена", - добавил заместитель председателя фракции.



Березенко также высказал мнение, что доклад правоохранителей должен быть открытым, и первым вопросом должен идти именно о ситуации с Саакашвили, а уже потом - о ситуации относительно правоохранительных органов.



Депутат также уточнил, что парламент должен проголосовать за приглашение Луценко.