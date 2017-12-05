Юрий Луценко доложит в ВР обстоятельства задержания Михеила Саакашвили
5 декабря 2017 г.
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5 декабря 2017 г.
Возле подъезда дома, в котором проживает политик, произошли столкновения, митингующие пытаются заблокировать проезд автомобиля.
Силовики взяли автомобиль в кольцо и проталкиваются по проезжей части улицы Костельной в направлении улицы Трехсвятительской.
В то же время фракция "Блок Петра Порошенко" попросила генерального прокурора Юрия Луценко сегодня в 16.00 доложить в Верховной Раде относительно ситуации с задержанием экс-главы Одесской ОГА, лидером «Движения новых сил» Михеилом Саакашвили и финансирования акции возле парламента, сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко.
"Мы сегодня обратились к генеральному прокурору и попросили его в 16.00 быть на трибуне и докладывать. Я думаю, что то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер", - сказал депутат.
На уточняющий вопрос, что имеется в виду под "сенсационным характером", Березенко отметил, что пока не хотел бы об этом говорить.
"Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты Службой безопасности и ГПУ источники финансирования так называемого "Михо-майдана". Я думаю, что те люди, которые финансируют этот майдан, будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины", - отметил парламентарий.
На вопрос, не из-за этого ли заявления Луценко не поехал в США на Глобальный форум по возврату активов, Березенко ответил утвердительно.
"Инкриминируется 256-я статья (Уголовного кодекса Украины) - пособничество преступной группировке и 110-я, если не ошибаюсь, - это государственная измена", - добавил заместитель председателя фракции.
Березенко также высказал мнение, что доклад правоохранителей должен быть открытым, и первым вопросом должен идти именно о ситуации с Саакашвили, а уже потом - о ситуации относительно правоохранительных органов.
Депутат также уточнил, что парламент должен проголосовать за приглашение Луценко.
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