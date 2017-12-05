В ЕС собираются запретить шаурму 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Власти Европейского союза намерены запретить употребление фосфатов, которые, в частности, добавляют в мясо для донеров (также известных как донер-кебабы, или шаурма).

Согласно исследованиям, на которые ссылается руководство ЕС, выявлена возможная зависимость между употреблением фосфатов и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Associated Press.



В свою очередь владельцы уличных кафе, где готовят донеры, выступили с обвинениями в адрес властей ЕС. Они заявили о дискриминации, поскольку донер-кебаб и шаурму чаще всего готовят выходцы из Турции. Особенно эта уличная еда популярна в Германии.



В этой стране более 16 тыс. шаурмичных или донерных. Если парламент ЕС примет закон, всем им придется закрыться или изменить способ приготовления мяса.



Отмечается, что фосфаты добавляют в мясо для усиления вкусовых качеств, а также для сохранения сочности в замороженном мясе. По статистике, в ЕС каждый день потребляется более 500 тонн мяса для приготовления шаурмы и кебаба.