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В ЕС собираются запретить шаурму

В ЕС собираются запретить шаурму
Власти Европейского союза намерены запретить употребление фосфатов, которые, в частности, добавляют в мясо для донеров (также известных как донер-кебабы, или шаурма).
Согласно исследованиям, на которые ссылается руководство ЕС, выявлена возможная зависимость между употреблением фосфатов и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Associated Press.

В свою очередь владельцы уличных кафе, где готовят донеры, выступили с обвинениями в адрес властей ЕС. Они заявили о дискриминации, поскольку донер-кебаб и шаурму чаще всего готовят выходцы из Турции. Особенно эта уличная еда популярна в Германии.

В этой стране более 16 тыс. шаурмичных или донерных. Если парламент ЕС примет закон, всем им придется закрыться или изменить способ приготовления мяса.

Отмечается, что фосфаты добавляют в мясо для усиления вкусовых качеств, а также для сохранения сочности в замороженном мясе. По статистике, в ЕС каждый день потребляется более 500 тонн мяса для приготовления шаурмы и кебаба.

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