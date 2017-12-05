93-летний теннисист нацелился на новый турнир

Впечатлениями о поездке старейший теннисист-любитель Европы поделился с корреспондентом «Вечернего Харькова»
.
— Леонид Яковлевич, как формировалась украинская команда ветеранов, был ли какой-то отбор участников или, наоборот, их приходилось искать?
— Отбора никакого не было. Федерация тенниса Украины мало занимается ветеранами — она слишком бедна, поэтому помощь была в основном организационная, в частности при получении виз. Поэтому на чемпионат все ехали сами, практически за свой счет. Спонсоры были лишь у меня и Галины Горяной, старейшей теннисистки Украины — кстати, она нашла его по интернету. В составе нашей команды было пять женщин и трое мужчин.
— В который раз сборная Украины принимала участие в мировом чемпионате, каковы были ее достижения?
— Команда ветеранов Украины выступила на чемпионате в четвертый раз, лично я участвовал в третий. Это выступление было лучшим за все годы участия. К достижениям команды этого года можно отнести то, что мужчины +65 впервые завоевали в паре серебряные медали, я попал в четвертьфинал. Эля Пальшина одержала победу над мексиканкой. Женщины + 80 упорно сопротивлялись, но проиграли.
— Как и в какие сроки проводился чемпионат этого года?
— Поэтапно. Вначале (с 8 по 13 октября) состоялся командный чемпионат, а затем (с 14 по 21 октября) личный.
— Вы принимали участие и в командном и в личном зачете?
— В командном не участвовал. Это связано с тем, что мне не нашли партнера в моей возрастной категории 85+. Поэтому в Орландо я прилетел лишь к началу личного чемпионата. А до этого неделю гостил у внучки в Вашингтоне, где акклиматизировался и поиграл в теннис. Она в прошлом теннисистка, играла на «Уникорте». В США попала по конкурсу. Там окончила Тринити-колледж, где была капитаном теннисной команды, а затем Калифорнийский университет.
— Леонид Яковлевич, а как проходила ваша акклиматизация уже на месте проведения чемпионата?
— Очень тяжело. Орландо — это субтропики, и довольно влажные. Поэтому непривычному человеку там всегда жарко, ведь высокая влажность создает ощущение более высокой температуры, чем она есть на самом деле. Например, температура порядка +35°С может ощущаться, как +45°С. Мне было очень жарко. Тем не менее я провел несколько тренировок еще до начала соревнований с Элей Пальшиной. Она меня очень хорошо потренировала. И каждая тренировка заканчивалась тем, что я был весь мокрый. Хорошо, что рядом с местом, где мы жили, был не только корт, но и бассейн. Поэтому после тренировки мы остывали, а потом купались. Однажды, это уже было во время соревнований, один мексиканец заметил, что я весь мокрый и предложил поменяться футболками. Таким образом я стал обладателем сухой футболки с надписью «Мексика», а он заполучил совершенно мокрую – с символикой Украины.
— Как далеко вы жили от места проведения соревнований?
— От наших апартаментов ехать порядка 40 минут. Трансфер в США не осуществлялся, и если в Хорватии переезды были бесплатными, то в США за них нужно было платить 50 долларов, причем только до гостиницы, а мы жили в частных апартаментах. Поэтому чаще всего ездили на такси, и лишь иногда – на общественном транспорте. Было не очень удобно — иногда приходилось ждать по полчаса и более.
— А кто-нибудь сопровождал вас, ведь нужно было как-то общаться?
— Никто не сопровождал. Немного по-английски разговаривала Горяная. Всю информацию от ITF получал на английском языке я, а затем переводил на русский с помощью компьютерного переводчика и сообщал всем игрокам, кто с кем играет.
— Вы были старше всех в команде. Помогали ли вам, поддерживали как-то?
— Конечно. Большую поддержку мне оказывали мужчины из команды. Они приходили на мои тренировки, давали дельные советы, несколько раз подвозили на машине, которую арендовали на время чемпионата.
— Насколько плотным был график?
— Свободных дней не было. Играли каждый день. А время для тренировок, фактически разминок, предоставляли нам за полчаса до начала соревнований.
— Сколько поединков вы провели на чемпионате?
— Всего пять. Один с американцем Расселом Джозефом, которому 86 лет. Он и моложе, и опытнее меня. Я проиграл. Игра проходила во второй половине дня при жаре +34°С и длилась более двух часов. Проиграл я и вторую встречу с англичанином, но, как и в первой, сопротивлялся достойно. Также я выступил и в парном разряде — мне нашли партнера, канадца Роберта Аша, но он, несмотря на то что был младше меня, надежд не оправдал. Правда, в первой встрече мы одержали победу и вышли в четвертьфинал, но дальше уже проиграли. Потом я играл в смешанном разряде. Моим партнером была Галина Горяная. Она старейшая теннисистка Украины, ей 84. С ней мы играли с очень сильными теннисистами из Австралии и Канады и проиграли. А вообще на будущее мне нужен партнер, который бы играл лучше меня, с таким играть будет не только легче, так как не придется выматываться, но и результативнее.
— Как проходила церемония открытия и закрытия чемпионата?
— В день открытия и закрытия чемпионата организаторы провели банкеты, участие в которых стоило 40 долларов. Меня никто не отметил как самого старого теннисиста и не поприветствовал.
— И журналисты на вас не обратили внимания?
— Журналистов на соревнованиях вообще не было. И только в последний день появился один фотокорреспондент.
— Получается, вы единственный от Украины, кто освещает этот чемпионат?
— Да, действительно, так оно и есть. Не только от Украины, но и от Америки корреспондентов не было. Должен заметить, что организация соревнований в Америке была по уровню ниже, чем в Хорватии.
— Как вы оцениваете свое выступление?
— Я не считаю его лучшим. Очевидно, на результате сказались и климатические условия.
— Была ли у вас в Орландо культурная или ознакомительная программа?
— Да, была. В один из свободных дней я, Горяная, Пальшина и Яворская поехали по собственной инициативе в филиал морского парка SeaWorld. Там мы видели аквариумы с касатками, морскими львами, дельфинами и зоологические стенды с различными видами морских животных. Большое впечатление произвели на нас пингвины. Очень забавные и трогательные. Также нам удалось посмотреть показательные выступления с дельфинами и касатками. Там мы пробыли весь день — все это организовал я, найдя необходимую информацию в интернете. Удалось купить билеты со скидкой в 20 долларов. В результате мы заплатили за них не по 99, а всего по 79 долларов.
— Какое впечатление произвела на вас Америка?
— Это особенная страна. Все в основном ездят на автомобилях, пешеходов на улицах почти нет. Питаются своеобразно. Правда, поскольку мы жили в апартаментах, у нас была возможность готовить все самим по своему вкусу. Я, например, варил себе суп с окорочками.
— Как лично вы выдержали столь длительный перелет?
— В целом неплохо. Терпимо. Учитывая возраст, мне было организовано сопровождение. Меня встречали и провожали. Правда, на обратном пути при пересадке были неприятности с билетом — его долго не могли найти. Я понервничал. А в Борисполе пропал мой багаж. Но как-то все утряслось, и не будем больше об этом.
— В каких соревнованиях следующего года и где вы планируете принять участие?
— В будущем году планирую, если позволят возраст и финансы, принять участие в 42-м чемпионате Европы, который пройдет с 5 по 12 января в Австрии, в Зеефельде, затем в чемпионате в Голландии в июне и в сентябре – в чемпионате мира в Хорватии.
— Рассматривается ли вопрос о добавлении возрастной категории 90+ для участия в ветеранских чемпионатах мира по теннису?
— Лично я поднимал его неоднократно. Но мне всегда объясняли, что для этого нужно хотя бы три человека моего возраста, но таких пока нет. Даже на чемпионате для ветеранов в США я был самым старшим. Теннисистов, переступивших 90-летний рубеж, там не было. Самому старшему после меня было 89 лет, то есть он на четыре года младше. Мне кажется, что факт моего участия в чемпионате нужно было как-то отметить. Кто-то должен был подсказать эту идею и судейской коллегии, и ITF. Но все осталось лишь в благих пожеланиях - меня не отметили даже словесно. Я считаю, что это неправильно. Внимание к возрасту всегда должно быть.
— Есть сведения, что американка старше ста лет продолжает играть в теннис. Она не участвовала в чемпионате, но может быть, хотя бы присутствовала?
— Нет, не присутствовала, как не присутствовал и теннисист из Аргентины, также переступивший столетний рубеж. Я в возрасте 93 лет был самым старшим участником прошедшего чемпионата мира по теннису для ветеранов.