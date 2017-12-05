93-летний теннисист нацелился на новый турнир

Не так давно харьковчанин Леонид Станиславский вернулся из американского Орландо, где участвовал в чемпионате мира по теннису среди ветеранов.

— Отбора никакого не было. Федерация тенниса Украины мало занимается ветеранами — она слишком бедна, поэтому помощь была в основном организационная, в частности при получении виз. Поэтому на чемпионат все ехали сами, практически за свой счет. Спонсоры были лишь у меня и Галины Горяной, старейшей теннисистки Украины — кстати, она нашла его по интернету. В составе нашей команды было пять женщин и трое мужчин.— Команда ветеранов Украины выступила на чемпионате в четвертый раз, лично я участвовал в третий. Это выступление было лучшим за все годы участия. К достижениям команды этого года можно отнести то, что мужчины +65 впервые завоевали в паре серебряные медали, я попал в четвертьфинал. Эля Пальшина одержала победу над мексиканкой. Женщины + 80 упорно сопротивлялись, но проиграли.— Поэтапно. Вначале (с 8 по 13 октября) состоялся командный чемпионат, а затем (с 14 по 21 октября) личный.— В командном не участвовал. Это связано с тем, что мне не нашли партнера в моей возрастной категории 85+. Поэтому в Орландо я прилетел лишь к началу личного чемпионата. А до этого неделю гостил у внучки в Вашингтоне, где акклиматизировался и поиграл в теннис. Она в прошлом теннисистка, играла на «Уникорте». В США попала по конкурсу. Там окончила Тринити-колледж, где была капитаном теннисной команды, а затем Калифорнийский университет.— Очень тяжело. Орландо — это субтропики, и довольно влажные. Поэтому непривычному человеку там всегда жарко, ведь высокая влажность создает ощущение более высокой температуры, чем она есть на самом деле. Например, температура порядка +35°С может ощущаться, как +45°С. Мне было очень жарко. Тем не менее я провел несколько тренировок еще до начала соревнований с Элей Пальшиной. Она меня очень хорошо потренировала. И каждая тренировка заканчивалась тем, что я был весь мокрый. Хорошо, что рядом с местом, где мы жили, был не только корт, но и бассейн. Поэтому после тренировки мы остывали, а потом купались. Однажды, это уже было во время соревнований, один мексиканец заметил, что я весь мокрый и предложил поменяться футболками. Таким образом я стал обладателем сухой футболки с надписью «Мексика», а он заполучил совершенно мокрую – с символикой Украины.— От наших апартаментов ехать порядка 40 минут. Трансфер в США не осуществлялся, и если в Хорватии переезды были бесплатными, то в США за них нужно было платить 50 долларов, причем только до гостиницы, а мы жили в частных апартаментах. Поэтому чаще всего ездили на такси, и лишь иногда – на общественном транспорте. Было не очень удобно — иногда приходилось ждать по полчаса и более.— Никто не сопровождал. Немного по-английски разговаривала Горяная. Всю информацию от ITF получал на английском языке я, а затем переводил на русский с помощью компьютерного переводчика и сообщал всем игрокам, кто с кем играет.— Конечно. Большую поддержку мне оказывали мужчины из команды. Они приходили на мои тренировки, давали дельные советы, несколько раз подвозили на машине, которую арендовали на время чемпионата.— Свободных дней не было. Играли каждый день. А время для тренировок, фактически разминок, предоставляли нам за полчаса до начала соревнований.— Всего пять. Один с американцем Расселом Джозефом, которому 86 лет. Он и моложе, и опытнее меня. Я проиграл. Игра проходила во второй половине дня при жаре +34°С и длилась более двух часов. Проиграл я и вторую встречу с англичанином, но, как и в первой, сопротивлялся достойно. Также я выступил и в парном разряде — мне нашли партнера, канадца Роберта Аша, но он, несмотря на то что был младше меня, надежд не оправдал. Правда, в первой встрече мы одержали победу и вышли в четвертьфинал, но дальше уже проиграли. Потом я играл в смешанном разряде. Моим партнером была Галина Горяная. Она старейшая теннисистка Украины, ей 84. С ней мы играли с очень сильными теннисистами из Австралии и Канады и проиграли. А вообще на будущее мне нужен партнер, который бы играл лучше меня, с таким играть будет не только легче, так как не придется выматываться, но и результативнее.— В день открытия и закрытия чемпионата организаторы провели банкеты, участие в которых стоило 40 долларов. Меня никто не отметил как самого старого теннисиста и не поприветствовал.— Журналистов на соревнованиях вообще не было. И только в последний день появился один фотокорреспондент.— Да, действительно, так оно и есть. Не только от Украины, но и от Америки корреспондентов не было. Должен заметить, что организация соревнований в Америке была по уровню ниже, чем в Хорватии.— Я не считаю его лучшим. Очевидно, на результате сказались и климатические условия.— Да, была. В один из свободных дней я, Горяная, Пальшина и Яворская поехали по собственной инициативе в филиал морского парка SeaWorld. Там мы видели аквариумы с касатками, морскими львами, дельфинами и зоологические стенды с различными видами морских животных. Большое впечатление произвели на нас пингвины. Очень забавные и трогательные. Также нам удалось посмотреть показательные выступления с дельфинами и касатками. Там мы пробыли весь день — все это организовал я, найдя необходимую информацию в интернете. Удалось купить билеты со скидкой в 20 долларов. В результате мы заплатили за них не по 99, а всего по 79 долларов.— Это особенная страна. Все в основном ездят на автомобилях, пешеходов на улицах почти нет. Питаются своеобразно. Правда, поскольку мы жили в апартаментах, у нас была возможность готовить все самим по своему вкусу. Я, например, варил себе суп с окорочками.— В целом неплохо. Терпимо. Учитывая возраст, мне было организовано сопровождение. Меня встречали и провожали. Правда, на обратном пути при пересадке были неприятности с билетом — его долго не могли найти. Я понервничал. А в Борисполе пропал мой багаж. Но как-то все утряслось, и не будем больше об этом.— В будущем году планирую, если позволят возраст и финансы, принять участие в 42-м чемпионате Европы, который пройдет с 5 по 12 января в Австрии, в Зеефельде, затем в чемпионате в Голландии в июне и в сентябре – в чемпионате мира в Хорватии.— Лично я поднимал его неоднократно. Но мне всегда объясняли, что для этого нужно хотя бы три человека моего возраста, но таких пока нет. Даже на чемпионате для ветеранов в США я был самым старшим. Теннисистов, переступивших 90-летний рубеж, там не было. Самому старшему после меня было 89 лет, то есть он на четыре года младше. Мне кажется, что факт моего участия в чемпионате нужно было как-то отметить. Кто-то должен был подсказать эту идею и судейской коллегии, и ITF. Но все осталось лишь в благих пожеланиях - меня не отметили даже словесно. Я считаю, что это неправильно. Внимание к возрасту всегда должно быть.— Нет, не присутствовала, как не присутствовал и теннисист из Аргентины, также переступивший столетний рубеж. Я в возрасте 93 лет был самым старшим участником прошедшего чемпионата мира по теннису для ветеранов.