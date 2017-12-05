О какой болезни говорит ранняя седина
5 декабря 2017 г.
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5 декабря 2017 г.
Такое заявление сделали ученые после проведения исследования. Эксперты изучили историю болезни порядка двух тысяч пациентов.
Специалисты зафиксировали взаимосвязь между проблемами в работе сердечно-сосудистой системе человека и ранним облысением. Здоровые люди страдают выпадением волос в возрасте до 40 лет лишь в 30% случаев. У страдающих сердечными недугами этот показатель увеличивается до 50%. С преждевременной сединой ситуация еще более усугубляется, она красноречиво свидетельствует о наличии проблем со здоровьем.
Ученые рекомендуют людям вести подвижный образ жизни, так как это благоприятно воздействует на сердце. Умеренные нагрузки позволят человеку чувствовать себя хорошо даже в преклонном возрасте. Образ жизни влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому каждый может улучшить качество собственной жизни, для этого нужно регулярно заниматься физкультурой и чаще выходить на свежий воздух.
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