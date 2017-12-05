Происшествия

  • 142
    •  / 

Горе-мать вернулась в лес, но уже без младенца

Горе-мать вернулась в лес, но уже без младенца
Анастасия Фурманец, которая несколько месяцев прожила с новорожденным сыном в лесополосе, сбежала из дома приютивших ее харьковчан.
В семье, где жила Анастасия, рассказали, что она пропала в пятницу, 24 ноября. Сказала, что идет к сыну в больницу, на звонки не отвечала, пишет «Город Х». После выходных выяснилось, что у ребенка в больнице она не появлялась.

Оказалось, Анастасия ушла в ту же палатку, где раньше жила с ребенком. А когда закончились деньги, позвонила людям, от которых сбежала и попросила ее забрать.

– Я сказала ей, что против – у меня дома маленький ребенок, а она непонятно где и с кем была. Настя начала психовать, кричать, бросать трубку. В итоге мы с мужем разрешили ей пожить у нас два дня, потому что за месяц уже можно было решить проблемы с жильем. Однако она опять не пришла... Профукала все возможности и всю помощь людей ради наркомана из посадки, – говорит Надежда Савина, которая приютила девушку у себя дома.

По словам девушки, одежда, которую добрые люди передавали Насте и ее ребенку в качестве благотворительной помощи, находится у них дома. Сейчас семья ищет нуждающихся, которым можно отдать вещи.

Кроме того, неравнодушные Савины бросили клич в интернет-группе для мам: «Ищем хорошую семью, которая хочет взять опеку или усыновить малыша, чтобы Даня не страдал всю жизнь из-за мамы-кукушки». По словам Надежды Савиной, социальные службы уже готовят документы для лишения Насти родительских прав.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3229.1 грн
100 USD 2721.53 грн
10 RUB 4.6135 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи