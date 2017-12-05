Горе-мать вернулась в лес, но уже без младенца 5 декабря 2017 г. Ирина Зозуля 0 0

Анастасия Фурманец, которая несколько месяцев прожила с новорожденным сыном в лесополосе, сбежала из дома приютивших ее харьковчан.

В семье, где жила Анастасия, рассказали, что она пропала в пятницу, 24 ноября. Сказала, что идет к сыну в больницу, на звонки не отвечала, пишет «Город Х». После выходных выяснилось, что у ребенка в больнице она не появлялась.



Оказалось, Анастасия ушла в ту же палатку, где раньше жила с ребенком. А когда закончились деньги, позвонила людям, от которых сбежала и попросила ее забрать.



– Я сказала ей, что против – у меня дома маленький ребенок, а она непонятно где и с кем была. Настя начала психовать, кричать, бросать трубку. В итоге мы с мужем разрешили ей пожить у нас два дня, потому что за месяц уже можно было решить проблемы с жильем. Однако она опять не пришла... Профукала все возможности и всю помощь людей ради наркомана из посадки, – говорит Надежда Савина, которая приютила девушку у себя дома.



По словам девушки, одежда, которую добрые люди передавали Насте и ее ребенку в качестве благотворительной помощи, находится у них дома. Сейчас семья ищет нуждающихся, которым можно отдать вещи.



Кроме того, неравнодушные Савины бросили клич в интернет-группе для мам: «Ищем хорошую семью, которая хочет взять опеку или усыновить малыша, чтобы Даня не страдал всю жизнь из-за мамы-кукушки». По словам Надежды Савиной, социальные службы уже готовят документы для лишения Насти родительских прав.