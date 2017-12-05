Харьков

  • 69
    •  / 

Харьковский суд обязал фирму освободить самовольно занятые земельные участки в центре

Харьковский суд обязал фирму освободить самовольно занятые земельные участки в центре
Харьковский городской совет обратился в хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением к ЧФ «Бони» об освобождении самовольно занятых земельных участков по ул. Сумской, 35 на территории сада Т.Г. Шевченко в г. Харькове площадью более 1 тыс. кв.м. и площадью более 300 кв. м.
«В 2001 году ответчику были предоставлены во временное платное пользование земельные участки на условиях договоров аренды для строительства исторического комплекса «Хата Тараса» с усадьбой и сооружениями. В 2011 году договоры прекратили свое действие. С июля 2011 года ответчиком используются земельные участки площадью 1 239,3 кв.м. и площадью 350,93 кв.м. на территории сада им. Т.Г. Шевченко по ул. Сумской, 35 в г.Харькове без правоустанавливающих документов на эти земельные участки и без оформления права собственности на нежилые здания, расположенные на этих участках.

Необходимость приведения земельных участков в пригодное для использования состояние также обусловлена проведением реконструкции сада им. Т. Шевченко.» – сообщили в пресс-службе суда.

Суд пришел к выводу об удовлетворении требований Харьковского городского совета об обязательстве ответчика освободить самовольно занятые земельные участки и привести их в пригодное для использования состояние путем демонтажа ограждений и нежилых зданий кафе.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3229.1 грн
100 USD 2721.53 грн
10 RUB 4.6135 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи