Харьковский суд обязал фирму освободить самовольно занятые земельные участки в центре 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский городской совет обратился в хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением к ЧФ «Бони» об освобождении самовольно занятых земельных участков по ул. Сумской, 35 на территории сада Т.Г. Шевченко в г. Харькове площадью более 1 тыс. кв.м. и площадью более 300 кв. м.

«В 2001 году ответчику были предоставлены во временное платное пользование земельные участки на условиях договоров аренды для строительства исторического комплекса «Хата Тараса» с усадьбой и сооружениями. В 2011 году договоры прекратили свое действие. С июля 2011 года ответчиком используются земельные участки площадью 1 239,3 кв.м. и площадью 350,93 кв.м. на территории сада им. Т.Г. Шевченко по ул. Сумской, 35 в г.Харькове без правоустанавливающих документов на эти земельные участки и без оформления права собственности на нежилые здания, расположенные на этих участках.



Необходимость приведения земельных участков в пригодное для использования состояние также обусловлена проведением реконструкции сада им. Т. Шевченко.» – сообщили в пресс-службе суда.



Суд пришел к выводу об удовлетворении требований Харьковского городского совета об обязательстве ответчика освободить самовольно занятые земельные участки и привести их в пригодное для использования состояние путем демонтажа ограждений и нежилых зданий кафе.