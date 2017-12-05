Михеил Саакашвили призывает выходить на Майдан 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили экс-главу Одесской облгосадминистрации, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, он вместе со своими сторонниками идет по улице Костельной.