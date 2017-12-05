Михеил Саакашвили призывает выходить на Майдан

Перед этим активисты разбили окна в микроавтобусе, в котором везли Саакашвили. Авто удалось проехать около 10 м назад, после чего митингующие начали бить окна его левой стороны.
Правоохранители применили слезоточивый газ из баллончиков, после этого автобус проехал еще около метра вверх задним ходом.
Саакашвили вместе со сторонниками отправились по улице Костельной в сторону Майдана Незалежности. На одной руке у политика одеты наручники.
Сейчас на дороге, где идут лидер партии «Движение новых сил» и его сторонники, правоохранителей нет.
Саакашвили опроверг обвинения в связях с олигархом Сергеем Курченко, передает РБК-Украина.
"Полное вранье", - заявил Саакашвили.
Михеил Саакашвили призвал киевлян сегодня выйти на Майдан.
"Я призываю всех киевлян сегодня выйти на улицы и собраться на Майдане и начать мирный процесс избавления Украины от Порошенко и его банды, от Медведчука, от Ахметова и других олиграхов. Ничего не бойтесь - они должны нас бояться. Мы не должны убегать, они должны убегать", - заявил Саакашвили.
Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски
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