В Украине вводятся новые правила раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины обновил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе его обслуживания, является банковской тайной. Для этой информации предусмотрен особый порядок хранения и раскрытия.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №124, в том числе регулятор усовершенствовал порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, в электронном виде.Кроме того, Нацбанк урегулировал порядок предоставления банками информации, содержащей банковскую тайну, Национальному антикоррупционному бюро Украины и частным исполнителям.Также НБУ урегулировал применение печатей в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями».