В чем ГПУ подозревает Михеила Саакашвили: аудиозапись, расшифровка разговора 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть данные о передаче беглым олигархом Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов.