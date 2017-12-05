В чем ГПУ подозревает Михеила Саакашвили: аудиозапись, расшифровка разговора

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть данные о передаче беглым олигархом Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов.
Он якобы решил спонсировать лидера "Руха новых сил" в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву, сообщил на брифинге Юрий Луценко.
"Лицо, приближенное к Саакашвили, а именно Северион Дангадзе [координатор РНС в Киевской области] при согласовании с Саакашвили обратился к Курченко, который скрывается в городе Москва, с предложением финансировать деятельность Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. мы зафиксировали получение с российской стороны около 0,5 млн долларов США. Примерно половину суммы изъяли у Дангадзе под контролем спецслужб", - заявил генеральный прокурор.
Позже на пресс-конференции он обнародовал запись якобы разговора экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко.
Михаил Саакашвили: Але, Сергей, добрый день! Как там у вас?
Сергей Курченко: Добрый вечер! У нас хорошо, а как у вас дела?
Михаил Саакашвили: Ну... все... движемся в правильном направлении, я думаю...
Сергей Курченко: Ясно. Угу, угу.
Михаил Саакашвили: Я бы... мне бы... мне мой друг передавал, так сказать, что с вами общался, и он очень такой доволен, благодарил.
Сергей Курченко: Ясно. Смотрите, вот фундаментально что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть в России возможность заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий?
Михаил Саакашвили: Я думаю, что просто надо вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним это...
Сергей Курченко: А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него коммуницировали?
Михаил Саакашвили: Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись по пунктам.
Сергей Курченко: Хорошо, а такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть?
Михаил Саакашвили: Абсолютно, абсолютно.
Сергей Курченко: Мы очень ждем, скажите когда. И мы точно найдем какую-то модель.
Михаил Саакашвили: Хорошо, договорились.
Сергей Курченко: Хорошо, тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости.