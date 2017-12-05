Квентин Тарантино может снять фильм из вселенной «Зведного пути» 5 декабря 2017 г. источник 0 0

Квентин Тарантино разрабатывает новый фильм из вселенной "Звездного пути" - совместно с Джей Джей Абрамсом, снявшим две новые части "Стар трека".

Как сообщает портал о кино Birth. Movies. Death со ссылкой на Deadline, Тарантино подал идею фильма по "Стар треку" студии Paramount. Режиссер поделился идеями с Джей Джей Абрамсом и после этого в студии начали работу над сценарием нового фильма. Абрамс снял две части - "Стар Трек" (2009) и "Стар Трек: Возмездие" (2013) с Крисом Пайном в роли капитана Кирка и Закари Куинто в роли Спока. Третья часть вышла в 2016 году - ее снял Джастин Лин, Абрамс выступил продюсером.



Известно, что Квентин Тарантино - большой фанат франшизы, которая охватывает несколько телесериалов, фильмов, книг и компьютерные игры и длится с 1966 года. Кроме того, он заявил, что после десятого фильма уйдет из режиссуры, и, если проект "Стар Трека" окажется реальным, он будет его последним фильмом.



Сейчас Тарантино работает над фильмом, который будет рассказывать о банде Чарльза Мэнсона и выйдет в 2019 году в годовщину гибели Шарон Тэйт, убитой "семьей" Мэнсона в 1969 году.