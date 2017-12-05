ЧП в Харькове: старушка упала в шахту лифта 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове бабушка упала в шахту лифта.

В результате происшествия 83-летняя харьковчанка с переломом ноги доставлена в больницу. Как сообщили в Шевченковском райотделе полиции, информация о том, что 83-летняя жительница дома на улице Людмилы Гурченко упала со 2-го этажа в шахту лифта, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 декабря около 13:20.



Полицейские установили, что когда пенсионерка вызвала лифт, дверь открылась, но кабина прошла площадку и остановилась на другом этаже. В результате падения в пустую шахту харьковчанка получила телесные повреждения и скорой помощью была доставлена ​​в больницу.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.