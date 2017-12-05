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ЧП в Харькове: старушка упала в шахту лифта

ЧП в Харькове: старушка упала в шахту лифта
В Харькове бабушка упала в шахту лифта.
В результате происшествия 83-летняя харьковчанка с переломом ноги доставлена в больницу. Как сообщили в Шевченковском райотделе полиции, информация о том, что 83-летняя жительница дома на улице Людмилы Гурченко упала со 2-го этажа в шахту лифта, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 декабря около 13:20.

Полицейские установили, что когда пенсионерка вызвала лифт, дверь открылась, но кабина прошла площадку и остановилась на другом этаже. В результате падения в пустую шахту харьковчанка получила телесные повреждения и скорой помощью была доставлена ​​в больницу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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