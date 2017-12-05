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Юные харьковские фигуристы успешно выступили на чемпионате Украины

Юные харьковские фигуристы успешно выступили на чемпионате Украины
Участие в чемпионате, который прошел в Одессе, приняли юные фигуристы из пяти регионов страны, а по их итогам сборная Харьковской области завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
В одиночном катании среди юношей победил Никита Коваленко. За свое выступление харьковчанин получил от судей в сумме произвольной и короткой программ 127.93 балла и на 4.93 балла опередил ближайшего конкурента Кирилла Лишенко из Киева, который занял второе место.

В одиночном катании среди девушек харьковчанка Ксения Клименко с результатом 111.03 балла заняла третье место. Победа была за киевлянкой Анастасией Архиповой (179.83 балла).

Еще четыре медали харьковские фигуристы завоевали в танцах на льду. В старшей возрастной категории (юноши 1999-2004 годов рождения и девушки 2001-2004 годов рождения) харьковчане София Лизогуб и Даниил Ефременко с результатом 99.19 балла заняли второе место. Золотую медаль в этой возрастной категории завоевали киевляне Мария и Михаил Носовицкие (106.82 балла).

В младших категориях в танцах на льду победа была за харьковскими парами. В средней возрастной группе Advanced Novice чемпионами стали Анна Чернявская и Владимир Горовой (75.80 балла). Еще один харьковский дуэт - Анастасия Саммел и Никита Погорелов - заняли в этой категории третье место (69.21 балла). Второе было за киевской парой.

В младшей возрастной группе Basic Novice золотые медали завоевали харьковчане Полина Вашкевич и Давид Нгуен (62.02 балла).

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