Юные харьковские фигуристы успешно выступили на чемпионате Украины 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Участие в чемпионате, который прошел в Одессе, приняли юные фигуристы из пяти регионов страны, а по их итогам сборная Харьковской области завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В одиночном катании среди юношей победил Никита Коваленко. За свое выступление харьковчанин получил от судей в сумме произвольной и короткой программ 127.93 балла и на 4.93 балла опередил ближайшего конкурента Кирилла Лишенко из Киева, который занял второе место.



В одиночном катании среди девушек харьковчанка Ксения Клименко с результатом 111.03 балла заняла третье место. Победа была за киевлянкой Анастасией Архиповой (179.83 балла).



Еще четыре медали харьковские фигуристы завоевали в танцах на льду. В старшей возрастной категории (юноши 1999-2004 годов рождения и девушки 2001-2004 годов рождения) харьковчане София Лизогуб и Даниил Ефременко с результатом 99.19 балла заняли второе место. Золотую медаль в этой возрастной категории завоевали киевляне Мария и Михаил Носовицкие (106.82 балла).



В младших категориях в танцах на льду победа была за харьковскими парами. В средней возрастной группе Advanced Novice чемпионами стали Анна Чернявская и Владимир Горовой (75.80 балла). Еще один харьковский дуэт - Анастасия Саммел и Никита Погорелов - заняли в этой категории третье место (69.21 балла). Второе было за киевской парой.



В младшей возрастной группе Basic Novice золотые медали завоевали харьковчане Полина Вашкевич и Давид Нгуен (62.02 балла).