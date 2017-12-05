Военным в госпитале передали подарки от жителей Харьковщины 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во время благотворительной акции «Желаем здоровья!», приуроченной ко Дню Вооруженных сил Украины, для раненых бойцов собрали бытовую технику и сувениры от детей.