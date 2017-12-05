Военным в госпитале передали подарки от жителей Харьковщины

Благотворительная акция проводилась во всех районах области в течение ноября под патронатом ХОГА
и областного военкомата.
Для пациентов Военно-медицинского клинического центра Северного региона были собраны телевизоры, холодильники, микроволновые печи, водонагреватели и другая бытовая техника. От детей области бойцам передали сотни рисунков, плакатов и т.п.
Подарки военным передал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов.
– Надеюсь, что эти подарки и рисунки, в каждом из которых содержится частичка души юных патриотов, будут способствовать скорейшему выздоровлению и возвращению в строй наших ребят. Желаю здоровья пациентам харьковского госпиталя и всем защитникам Украины, которые сегодня борются за мир для нашего народа и отстаивают суверенитет государства, – обратился к военным Алексей Максимов.
По словам военного комиссара Харьковского областного военкомата Юрия Калгушкина, в начале проведения благотворительной акции детям предложили нарисовать или написать письмо для участников боевых действий, которые проходят лечение в госпитале. Но постепенно к детям присоединились взрослые, которые стали собирать необходимые вещи, и коллективы предприятий области.
– Участников было так много, что часть детских подарков решено передать пациентам санитарных частей армейских соединений, которые привлекаются к проведению антитеррористической операции на Донбассе или несению боевого дежурства, – отметил Юрий Калгушкин.