В художественном музее откроются выставки «Незабытые имена земляков» 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Проект презентует достояние выдающихся представителей местной художественной школы ХХ века.

«Художник родом из детства». На выставке произведений Заслуженного художника Украины Павла Тайбера (1940-2017) экспонируются работы 1970-1990-х годов из собрания музея.



«Картины Павла Тайбера уносят зрителя в страну детства, где живут маленькие герои. Однако это не «детский жанр», в нем нет бытового контекста, – рассказывают в музее. - Создавая свой миф о детстве, художник выходит на серьезный разговор с современником о духовном мире человека, его моральных проблемах».



«Монотипии Петра Шигимаги». В художественном пространстве Харькова имя Петра Шигимаги (1917 - 1999) традиционно известно в контексте развития местной живописи и художественного образования. Основой возникновения нынешней экспозиции, посвященной 100-летию со дня рождения художника, стало стремление выйти за пределы привычного амплуа художника, подчеркнуть многовекторность его творческого поиска. Поэтому был выбран достаточно узкий ракурс показа наследия автора: представлены только графические листы, выполненные в интересной по изобразительным возможностям технике – монотипии, самобытным мастером которой он был. Основу экспозиции составили работы из серий «Родной город мой», «Харьковщиной», «Болгарией», созданные в 1960-е годы. Представлены произведения из частного собрания семьи художника и коллекции Харьковского художественного музея.



«Графика Бера Бланка». Выставка посвящена 120-летию со дня рождения известного мастера станковой и книжной графики. Представлены эстампы, выполненные к произведениям В. Шекспира, М. Сфорима, еврейской поэзии и портретные и жанровые композиции 1940-1950-х годов.



Выставка работ Светланы Ким (род. 1947), посвященная 70-летию со дня рождения художницы, объединила пейзажи, натюрморты, жанровые и иллюстративные композиции, наполненные доброй фантазией и изяществом, традиционными для творчества автора.



Открытие выставок состоится 6 декабря в 16:00 в Харьковском художественном музее (ул. Жен Мироносиц,11).