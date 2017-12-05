На харьковском предприятии изобличили нелегалов 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На предприятии в Харькове нелегалы два года производили кондитерские изделия.

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, предприятие платило заработную плату в «конвертах». Деньги для выплат руководители получали от реализации неучтенного товара. Госбюджету нанесено 4,6 млн грн ущерба.



По документам на фабрике работало 100 человек, которые получают 3200 – 3400 грн в месяц. Установлено, что на производстве действительно занято 250 человек с зарплатой значительно выше минимальной.



В рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 УК изъяты печати, компьютерная техника, теневая документация и 650 тыс грн наличными. Сотрудники налоговой милиции провели опрос сотрудников компании. Часть из них подтвердили, что работают без официального оформления и получают заработную плату в «конверте».