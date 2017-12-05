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На харьковском предприятии изобличили нелегалов

На харьковском предприятии изобличили нелегалов
На предприятии в Харькове нелегалы два года производили кондитерские изделия.
Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, предприятие платило заработную плату в «конвертах». Деньги для выплат руководители получали от реализации неучтенного товара. Госбюджету нанесено 4,6 млн грн ущерба.

По документам на фабрике работало 100 человек, которые получают 3200 – 3400 грн в месяц. Установлено, что на производстве действительно занято 250 человек с зарплатой значительно выше минимальной.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 УК изъяты печати, компьютерная техника, теневая документация и 650 тыс грн наличными. Сотрудники налоговой милиции провели опрос сотрудников компании. Часть из них подтвердили, что работают без официального оформления и получают заработную плату в «конверте».

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