Политика

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Юрий Луценко заявил о нейтрализации плана «русской зимы» в Киеве

Юрий Луценко заявил о нейтрализации плана «русской зимы» в Киеве
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о нейтрализации московского плана «русской зимы» в Киеве.
«Среди нескольких тысяч людей, которые вышли под стены Верховной Рады тогда - в ноябре, находится горстка людей, которые за счет Януковича-Курченко, действующих под прикрытием ФСБ, планировали захват здания Верховной Рады, занесение туда Саакашвили - был один из планов, и даже использование оружия...», - сказал генпрокурор.

По его словам, спецслужбы терпеливо и аккуратно защищали право людей на мирный процесс и защищали их от «той маленькой горстки, которая хотела принести этих людей в жертву так называемым «спецэффектам».

«Спецслужбы обоснованно имели отношение к особым экстремистам в рядах этой узкой команды реваншистов во главе с (Михеилом) Саакашвили... Мы смогли устранить опасность развития силового сценария и кровопролития, о которых говорят эти кукловоды псевдомайдана. Думаю, СБУ в первую очередь надо благодарить за спокойствие на улицах Киева и нейтрализацию московского плана «русской зимы» в Киеве. Хочу подчеркнуть, что это лишь одна часть этого плана», - сказал генпрокурор.

При этом Луценко отметил, что некоторые другие украинские политики также подозреваются в незаконных действиях.

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«Продолжение следует - другие известные на всю страну украинские политики также ввязались в еще более опасные игры, и мы обязательно доложим обществу и о них в то время, когда это будет выгодно следствию», - сказал генпрокурор.

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Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

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