Юрий Луценко заявил о нейтрализации плана «русской зимы» в Киеве

«Среди нескольких тысяч людей, которые вышли под стены Верховной Рады тогда - в ноябре, находится горстка людей, которые за счет Януковича-Курченко, действующих под прикрытием ФСБ, планировали захват здания Верховной Рады, занесение туда Саакашвили - был один из планов, и даже использование оружия...», - сказал генпрокурор.
По его словам, спецслужбы терпеливо и аккуратно защищали право людей на мирный процесс и защищали их от «той маленькой горстки, которая хотела принести этих людей в жертву так называемым «спецэффектам».
«Спецслужбы обоснованно имели отношение к особым экстремистам в рядах этой узкой команды реваншистов во главе с (Михеилом) Саакашвили... Мы смогли устранить опасность развития силового сценария и кровопролития, о которых говорят эти кукловоды псевдомайдана. Думаю, СБУ в первую очередь надо благодарить за спокойствие на улицах Киева и нейтрализацию московского плана «русской зимы» в Киеве. Хочу подчеркнуть, что это лишь одна часть этого плана», - сказал генпрокурор.
При этом Луценко отметил, что некоторые другие украинские политики также подозреваются в незаконных действиях.
«Продолжение следует - другие известные на всю страну украинские политики также ввязались в еще более опасные игры, и мы обязательно доложим обществу и о них в то время, когда это будет выгодно следствию», - сказал генпрокурор.
Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски
.