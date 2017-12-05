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Харьковские юристы дали чемпиону настоящий бой

Харьковские юристы дали чемпиону настоящий бой
Очень упорными выдались матчи пятого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге, и в результате все восемь команд сумели пополнить свой багаж турнирных очков.
Внимание харьковских любителей волейбола было приковано к спорткомплексу Национального юридического университета Украины имени Ярослава Мудрого, где «Юракадемия» принимала земляков из «Локомотива». В пятницу железнодорожники выиграли первый и второй сеты – 22:25, 14:25, но в третьей партии удачливее оказались юристы – 25:23. Впрочем, четвертый сет остался за «Локомотивом» - 21:25, который и одержал победу в матче – 1:3.

Более острой выдалась интрига в субботнем поединке этих клубов. Волейболисты «Юракадемии» выиграли на «больше-меньше» первый сет – 28:26, а затем взяли и второй – 25:21, обеспечив себе как минимум одно турнирное очко в мачте. Но прибавить к нему еще два или хотя бы одно подопечные Владимира Романцова не смогли. Следующие три партии остались за «Локомотивом» - 21:25, 19:25, 11:15, и подопечные Игоря Зяблицева вырвали победу в матче – 2:3.

Еще более интригующими получились матчи двух аутсайдеров – черниговского «Буревестника-ШВСМ» и днепровского «Днепра», которые прошли в городе на берегу Десны. Оба они продолжались почти по два часа и состояли из пяти партий, но в первом победу праздновали гости – 2:3 (21:25, 29:27, 23:25, 25:21, 10:15), а в повторном черниговские подопечные харьковского тренера Николая Благодарного сумели взять реванш – 3:2 (19:25, 22:25, 26:24, 25:23, 15:13). В схожем ключе проходило и винницкое «дерби». В первой встрече ВК «МХП-Винница» уступил своим землякам из команды «Сердце Подолья» - 2:3 (17:25, 17:25, 25:20, 25:18, 12:15), а в повторной «отомстил» за поражение – 3:2 (25:17, 19:25, 22:25, 25:22, 15:12).

Завершали тур поединки в Хмельницком, где в субботу и воскресенье местный «Новатор» принимал львовскую команду «Барком-кажаны». Первая встреча продолжалась более двух часов, и «Новатор» сумел вырвать победу – 3:2 (24:26, 25:22, 17:25, 32:30, 15:12), а в повторной встрече хмельницкие волейболисты отобрали у серебряного призера минувшего первенства уже три полновесных очка, победив со счетом 3:1 (25:15, 24:26, 25:23, 28:26).

Таким образом, после десяти сыгранных каждой из команд матчей турнирное положение обрело следующий вид: «Локомотив» - 26 очков, «Новатор» - 23, «Барком-кажаны» - 19, ВК «МХП-Винница» - 18, «Сердце Подолья» - 15, «Юракадемия» - 12, «Днепр» - 4, «Буревестник-ШВСМ» - 3.

В шестом туре 14 и 15 декабря сыграют «Барком-кажаны» - «Юракадемия» и «Сердце Подолья» - «Днепр», а 15 и 16 декабря пройдут встречи «Локомотив» - «Буревестник-ШВСМ» и «Новатор» - ВК «МХП-Винница».

6 декабря харьковский «Локомотив» проведет в чешском городе Брно первый матч 1/16 финала Кубка Вызова против одноименного местного клуба. После победы на предыдущем этапе в гостях над хорватским клубом «Младост Рибола Кастелла» - 3:0, «Брно» обыграл этого соперника и в повторном матче на своей площадке – 3:1 (18:25, 25:15, 25:19, 25:16). Повторная игра «Локомотив» – «Брно» пройдет в Харькове 20 декабря.

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