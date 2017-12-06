Событие звездного масштаба повлияет на транспорт в Харькове 6 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

6 декабря в Харькове на стадионе «Металлист» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет против «Манчестер Сити».

Столь крупное событие международного, а можно с уверенностью сказать: звездного маштаба – ибо в Харьков приехали такие звезды футбольной величины как Фернардиньо, Яя Туре, Клаудио Браво, сэр Пеп Гвардиола в качестве тренера (не говоря уже о звездах из украинской команды), повлияет на транспортное движение вблизи стадиона. Движение транспорта по улице Молочной, на участке от Московского проспекта до проспекта Гагарина, улице Храмова, улице Державинской, улице Плехановской, на участке от Молочной к Полевой, а также в переулке Власовском будет запрещено с 19:00 6 декабря до 00:30 7 декабря.



На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:



№68э и 232э: изменят конечную остановку «Ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина»;



№260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева»; высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева».



Другие автобусы будут объезжать закрытые улицы следующим образом:



№11э: ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни – пр. Московский и далее по маршруту;



№211э (по направлению к ул. Академика Павлова): ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – пр. Московский и далее по маршруту; (по направлению к ул. Гольдберговской): пр. Московский – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;



№231э: пр. Московский – ул. Академика Павлова и далее по маршруту;



№244э: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;



№251э: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.



Также с 19:00 6 декабря до 00:30 7 декабря будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:



№5: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.



Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 7 декабря. Автобусные перевозчики также обеспечат работу пассажирского автотранспорта от станций метро по основным направлениям до 1:00 7 декабря.