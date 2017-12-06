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Курсы валют НБУ на 6 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 6 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 6 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,16 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2716,4406 гривны за 100 долларов (-5,0912);

3218,1672 гривны за 100 евро (-10,9303);

4,6135 гривны за 10 рублей (+0,0148).

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Курсы валют от НБУ

100 USD 2716.44 грн
100 EUR 3218.17 грн
10 RUB 4.6283 грн


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