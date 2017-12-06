Курсы валют НБУ на 6 декабря 2017 года
6 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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6 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2716,4406 гривны за 100 долларов (-5,0912);
3218,1672 гривны за 100 евро (-10,9303);
4,6135 гривны за 10 рублей (+0,0148).
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|100 USD
|2716.44 грн
|100 EUR
|3218.17 грн
|10 RUB
|4.6283 грн