Михеил Саакашвили объявлен в розыск
6 декабря 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
6 декабря 2017 г.
"Генеральная прокуратура подготовила и передала главе Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ", - сказал в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 USD
|2716.44 грн
|100 EUR
|3218.17 грн
|10 RUB
|4.6283 грн