Политика

  • 65
    •  / 

Михеил Саакашвили объявлен в розыск

Михеил Саакашвили объявлен в розыск
Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

"Генеральная прокуратура подготовила и передала главе Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ", - сказал в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Юрий Луценко доложит в ВР обстоятельства задержания Михеила Саакашвили


Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

 

Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. "Генеральная прокуратура подготовила и передала главе Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ", - сказал Лысенко.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/saakashvili-obyavlen-rozysk-1512490926.html

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2716.44 грн
100 EUR 3218.17 грн
10 RUB 4.6283 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи