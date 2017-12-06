Михеил Саакашвили объявлен в розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

"Генеральная прокуратура подготовила и передала главе Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ", - сказал в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.



Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски