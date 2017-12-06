Россия не допущена к участию на Олимпиаде-2018
6 декабря 2017 г.
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6 декабря 2017 г.
Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета, исключение будет сделано только для чистых в плане допинга спортсменов, которые смогут выступить под нейтральным (олимпийским) флагом. Такие атлеты будут участвовать в соревнованиях под именем OAR (Olympic Athlete from Russia).
На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн, а не России, а на их форме не будет символики или флага РФ.
Также, согласно решению МОК, ни один из чиновников Министерства России не получит аккредитацию на Игры в Корее.
Решение было принято 5 декабря на заседании исполкома МОК и вступило в силу немедленно.
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