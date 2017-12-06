Россия не допущена к участию на Олимпиаде-2018

Россию не допустили к участию в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета, исключение будет сделано только для чистых в плане допинга спортсменов, которые смогут выступить под нейтральным (олимпийским) флагом. Такие атлеты будут участвовать в соревнованиях под именем OAR (Olympic Athlete from Russia).



На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн, а не России, а на их форме не будет символики или флага РФ.



Также, согласно решению МОК, ни один из чиновников Министерства России не получит аккредитацию на Игры в Корее.



Решение было принято 5 декабря на заседании исполкома МОК и вступило в силу немедленно.