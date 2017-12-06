В Харькове на Салтовке загорелся трамвай

Трамвай №6 загорелся на Салтовском шоссе, 155/93а в Харькове 5 декабря в 6.36.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, трамвай стоял без пассажиров.



К месту происшествия немедленно прибыли два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. Горел моторный отсек, электропроводка и пол в салоне на площади 3 кв.м. Спасатели оперативно подали на тушение огня воздушно-механическую пену и уже в 06:50 локализовали его. В 6:58 пожар был ликвидирован.



Причина возникновения пожара выясняется.