В Харькове на Салтовке загорелся трамвай
6 декабря 2017 г.
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6 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, трамвай стоял без пассажиров.
К месту происшествия немедленно прибыли два пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. Горел моторный отсек, электропроводка и пол в салоне на площади 3 кв.м. Спасатели оперативно подали на тушение огня воздушно-механическую пену и уже в 06:50 локализовали его. В 6:58 пожар был ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.
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