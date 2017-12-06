Политика

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Утром в палаточном городке в Мариинском парке в Киеве произошли стычки с полицией

Утром в палаточном городке в Мариинском парке в Киеве произошли стычки с полицией
Около 6:00 правоохранители провели попытку штурма части палаток в Мариинском парке. Среди соратников лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили есть пострадавшие.

Утром правоохранители проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Утром во исполнение поручения ГПУ полиция и СБУ проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей, из-за чего под Радой усилили наряды.

"На данный момент никого из участников акции не задерживали", - добавили в ГУ НП в столице.

Отмечается, что протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку. Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.

В ответ на своей странице в Facebook Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко прекратить атаки на его сторонников.

"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?" - говорится в его сообщении.

Михеил Саакашвили призывает выходить на Майдан


Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

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