Утром в палаточном городке в Мариинском парке в Киеве произошли стычки с полицией
6 декабря 2017 г.
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6 декабря 2017 г.
Утром правоохранители проводили мероприятия по розыску лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Утром во исполнение поручения ГПУ полиция и СБУ проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили", - говорится в сообщении.
В полиции заявляют, что активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей, из-за чего под Радой усилили наряды.
"На данный момент никого из участников акции не задерживали", - добавили в ГУ НП в столице.
Отмечается, что протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку. Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.
В ответ на своей странице в Facebook Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко прекратить атаки на его сторонников.
"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?" - говорится в его сообщении.
Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.
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