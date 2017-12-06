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Молодые архитекторы Харькова включились в борьбу за поездку в Эмираты

Молодые архитекторы Харькова включились в борьбу за поездку в Эмираты
5 декабря состоялся первый этап всеукраинского образовательного конкурса «Архитектор 2018», который Фонд Бориса Колесникова проводит для студентов архитектурно-строительных специальностей.

Цель конкурса – поддержать творческую и целеустремленную молодежь, призом для которой станет архитектурный тур в Дубай. В рамках тура талантливые украинские студенты посетят ведущие архитектурно-строительные бюро города, пройдут мастер-классы, увидят один из самых быстрорастущих мегаполисов мира, с инновациями в архитектурно-строительной отрасли, шедеврами и образцами мировой архитектуры. В Украину они вернутся с новыми идеями, вдохновением и опытом, которые обязательно применят при создании собственных проектов.



Для участия в «Архитекторе 2018» зарегистрировались 1 200 студентов из 25 вузов Украины. Президент Фонда Борис Колесников поблагодарил их за интерес к благотворительной программе и пожелал удачи. «Желаю всем конкурсантам, чтобы победа их порадовала, а поражение не расстроило. Не зря говорят, что архитектура – это музыка, застывшая в камне. И это не просто слова: все ведущие рок-музыканты мира по образованию были архитекторами. Поэтому смело сочиняйте свою мелодию и до встречи в Дубае», – сказал Борис Колесников.

Во время первого этапа конкурсанты делали дизайн-проекты различных объектов городской мебели в одном стилистическом и концептуальном направлении. В течение трех часов студенты рисовали клаузуры велопарковок, лавок, остановок городского транспорта, рекламных площадей и декоративных ограждений. Авторы самых оригинальных работ выйдут в финал конкурса «Архитектор 2018» и смогут презентовать перед членами экспертного жюри свои разработки и идеи.



«Общение, обмен опытом, встречи, поездка в Эмираты в качестве награды за участие в конкурсе – это уникально. Всем украинским студентам-архитекторам такая активность очень полезна. Благодарю Фонд Бориса Колесникова за эту образовательную программу и поздравляю наших ребят с возможностью проявить себя и свои таланты», – отметил ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры Юрий Шкодовский.

Финал проекта состоится в марте будущего года. Участники представят на суд экспертов отрасли проекты сооружений на определенную тематику с учетом внедрения их в современную архитектуру и историческую среду родного города. Члены жюри выберут 30 победителей конкурса «Архитектор 2018», которые предложат уникальные, социально значимые проекты. Уже в апреле 2018 года студенты отправятся в Объединенные Арабские Эмираты.



Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова уже 9 лет реализует образовательные программы для студентов технических специальностей. Конкурс «Архитектор» он проводит второй раз. В 2014 году 20 лучших студентов архитектурных вузов Украины посетили Неделю дизайна и архитектуры в Токио.

На данный момент на сайте благотворительной организации проходит регистрация в еще четырех образовательных конкурсах для студентов технических специальностей – «Авиатор», «Агро», «Пищевые технологии» и «Морское дело».

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