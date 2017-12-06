Украинцы отмечают День Вооруженных сил

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил.

Именно в этот день 1991 года был принят Закон "О Вооруженных силах Украины". А День Вооруженных сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.



Обычно праздник отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград и праздничные концерты.



По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украиной своего независимого статуса.