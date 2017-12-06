15,5 миллионов направили харьковские таможенники на ремонт дорог региона

Харьковской таможней ГФС в ноябре текущего года фактически перечислено таможенных платежей в размере 1,125 млрд гривен, выполнение индикативного показателя составило 103%.

Перевыполнение Харьковской таможней ГФС общего фонда госбюджета в ноябре текущего года составляет более 31 млн гривен. Итак, на ремонт дорог Харьковщины таможня направила 15,5 млн гривен. А с начала года этот показатель составляет 457,5 млн гривен.



С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в государственный бюджет Украины более 10,5 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Еще одним из приоритетных направлений работы таможни является борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, за 11 месяцев 2017 года таможней заведено 1311 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 31,732 млн гривен, что на 405 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Рассмотрены таможней 885 дел о нарушении таможенных правил, по которым применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 18,584 млн гривен, взыскано штрафов на сумму 2,298 млн гривен.