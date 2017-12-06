Харьков

  • 108
    •  / 

15,5 миллионов направили харьковские таможенники на ремонт дорог региона

15,5 миллионов направили харьковские таможенники на ремонт дорог региона
Харьковской таможней ГФС в ноябре текущего года фактически перечислено таможенных платежей в размере 1,125 млрд гривен, выполнение индикативного показателя составило 103%.

Перевыполнение Харьковской таможней ГФС общего фонда госбюджета в ноябре текущего года составляет более 31 млн гривен. Итак, на ремонт дорог Харьковщины таможня направила 15,5 млн гривен. А с начала года этот показатель составляет 457,5 млн гривен.

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в государственный бюджет Украины более 10,5 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще одним из приоритетных направлений работы таможни является борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, за 11 месяцев 2017 года таможней заведено 1311 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 31,732 млн гривен, что на 405 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рассмотрены таможней 885 дел о нарушении таможенных правил, по которым применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 18,584 млн гривен, взыскано штрафов на сумму 2,298 млн гривен.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2716.44 грн
100 EUR 3218.17 грн
10 RUB 4.6283 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи