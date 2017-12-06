Михеил Саакашвили созывает вече
6 декабря 2017 г.
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6 декабря 2017 г.
"В 6 вечера мы собираемся на вече и будем объявлять план действий – решительных, но мирных", - сказал Саакашвили.
Он добавил, что под Радой стоят простые люди, "которые последние деньги потратили, чтобы сюда приехать".
"Главное, чтобы на 6 часов пришли люди, чтобы мы устроили вече и поговорили о том, как преодолеть политический кризис в Украине, как очистить страну от барыг и воров", - подытожил Саакашвили.
В то же время Михеил Саакашвили заявил о готовности принять следователей на территории палаточного городка возле парламента.
«Я готов принять их следователей здесь в лагере», - сказал он.
Также Саакашвили отметил, что сегодня во время штурма палаточного городка правоохранители пытались его выкрасть.
«Они хотели выкрасть меня из палаточного лагеря и перепутали палатку. Погнали на людей, побили их жестоко, а потом, когда пришли к моей палатке, меня там уже не было», - сказал он и добавил, что на момент штурма он находился в палатке.
В настоящее время на территории палаточного городка находится от 200 до 300 человек. Полиция беспрепятственно пропускает людей на территорию городка.
Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.
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