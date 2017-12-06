Политика

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Михеил Саакашвили созывает вече

Михеил Саакашвили созывает вече
Лидер "Движение новых сил" Михеил Саакашвили анонсировал вечернее вече под Верховной Радой.

"В 6 вечера мы собираемся на вече и будем объявлять план действий – решительных, но мирных", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что под Радой стоят простые люди, "которые последние деньги потратили, чтобы сюда приехать".

"Главное, чтобы на 6 часов пришли люди, чтобы мы устроили вече и поговорили о том, как преодолеть политический кризис в Украине, как очистить страну от барыг и воров", - подытожил Саакашвили.

В то же время Михеил Саакашвили заявил о готовности принять следователей на территории палаточного городка возле парламента.

«Я готов принять их следователей здесь в лагере», - сказал он.

Также Саакашвили отметил, что сегодня во время штурма палаточного городка правоохранители пытались его выкрасть.

«Они хотели выкрасть меня из палаточного лагеря и перепутали палатку. Погнали на людей, побили их жестоко, а потом, когда пришли к моей палатке, меня там уже не было», - сказал он и добавил, что на момент штурма он находился в палатке.

Михеил Саакашвили объявлен в розыск


В настоящее время на территории палаточного городка находится от 200 до 300 человек. Полиция беспрепятственно пропускает людей на территорию городка.


Также в Мариинском парке находится как минимум 30 автобусов с правоохранителями.

Здание парламента находится под усиленной охраной.

Михеил Саакашвили призывает выходить на Майдан

 


Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

 

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