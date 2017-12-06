Под Харьковом за руль садятся пьяные водители

В ноябре в Боровском районе проводилась проверка работы пассажирских автобусов.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, двое водителей были пьяны, пять - уклонились от маршрута движения автобуса, один водитель - не имел документов.