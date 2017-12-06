В Харькове футбольный матч будут охранять более двух тысяч силовиков
6 декабря 2017 г.
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6 декабря 2017 г.
По информации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, охрану общественного порядка обеспечат 1300 сотрудников полиции, 250 курсантов и 20 переводчиков Харьковского национального университета внутренних дел, 200 курсантов Харьковского университета воздушных сил, около 200 сотрудников патрульной полиции Харькова и 300 военнослужащих Нацгвардии.
Также для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения футбольного матча с 19:00 сотрудниками патрульной полиции будет ограничено движение по ближайшим улицам к стадиону «Металлист», а именно: на улице Державинской – от проспекта Гагарина до улицы Плехановской и на улице Храмовая до переулка Власовского.
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