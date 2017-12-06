Харьков

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В Харькове футбольный матч будут охранять более двух тысяч силовиков

В Харькове футбольный матч будут охранять более двух тысяч силовиков
Матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити», который пройдет 6 ноября на стадионе «Металлист» собираются посетить около 35 тысяч болельщиков (начало матча – в 21.45).

По информации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, охрану общественного порядка обеспечат 1300 сотрудников полиции, 250 курсантов и 20 переводчиков Харьковского национального университета внутренних дел, 200 курсантов Харьковского университета воздушных сил, около 200 сотрудников патрульной полиции Харькова и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Также для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения футбольного матча с 19:00 сотрудниками патрульной полиции будет ограничено движение по ближайшим улицам к стадиону «Металлист», а именно: на улице Державинской – от проспекта Гагарина до улицы Плехановской и на улице Храмовая до переулка Власовского.

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