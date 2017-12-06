Какие болезни может принести в дом Новый год

Специалисты пришли к выводу, что елка может вызвать у человека некоторые заболевания.

Это украшение Нового года может способствовать развитию астмы не только у взрослого человека, но и у ребенка.



Ученые говорят, что когда в доме устанавливают настоящую елку, человек может заболеть аллергией. Научные исследования показали, что каждый год в клинику попадает большое количество людей из-за отравления плесенью, которая растет на деревьях семейства хвойных. Такая плесень есть и на елках. Размножению этого грибка способствует тепло.



Научные работники советуют гражданам задуматься над тем, чтобы устанавливать в доме на новогодние праздники не настоящую елку, а искусственную. Это станет одним из способов борьбы с аллергией, если человек страдает от такой болезни.



Однако и искусственные елки могут способствовать развитию аллергии, но уже на пыль, так что владельцам таких деревьев необходимо хорошо ухаживать.