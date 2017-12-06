В России отказались транслировать Олимпиаду-2018 6 декабря 2017 г. источник 0 0

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания не будет транслировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане без участия в них спортсменов из России.