Мир

  • 158
    •  / 

В России отказались транслировать Олимпиаду-2018

В России отказались транслировать Олимпиаду-2018
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания не будет транслировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане без участия в них спортсменов из России.

Как сообщили 5 декабря в пресс-службе холдинга, ранее зимние Игры-2018 планировали транслировать три российских телеканала: «Россия 1», «Первый канал» и «Матч ТВ».

Сообщалось, что в случае если сборная России не будет допущена до соревнований, «Россия 1» и «Первый канал» откажутся от их трансляции.

Напомним, 5 декабря, стало известно, МОК отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. При этом «чистые» российские спортсмены могут быть допущены до соревнований под нейтральным флагом. Согласно релизу МОК, Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2716.44 грн
100 EUR 3218.17 грн
10 RUB 4.6283 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи