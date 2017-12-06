В России отказались транслировать Олимпиаду-2018
6 декабря 2017 г.
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6 декабря 2017 г.
Как сообщили 5 декабря в пресс-службе холдинга, ранее зимние Игры-2018 планировали транслировать три российских телеканала: «Россия 1», «Первый канал» и «Матч ТВ».
Сообщалось, что в случае если сборная России не будет допущена до соревнований, «Россия 1» и «Первый канал» откажутся от их трансляции.
Напомним, 5 декабря, стало известно, МОК отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. При этом «чистые» российские спортсмены могут быть допущены до соревнований под нейтральным флагом. Согласно релизу МОК, Олимпийский комитет России дисквалифицирован.
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