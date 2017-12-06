E-ticket в Харькове: полиция взялась расследовать массовое повреждение терминалов

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения терминалов в общественном транспорте в Харькове.

Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.Сообщение о том, что в разных районах Харькова неизвестные повредили 33 платежных терминала, поступило в полицию 5 декабря от одного из предприятий. Своими действиями злоумышленники причинили заявителю ущерб в крупных размерах.Для установления всех обстоятельств следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий по розыску лиц, причастных к совершению преступления. Проводится сбор первичной информации и вещественных доказательств, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Как сообщал, в первые дни запуска системы единого билета в Харькове было повреждено 33 терминала. Из них три уже работают. Остальные будут отремонтированы после проведения полицией необходимых следственных действий.