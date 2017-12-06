Харьков

  • 89
    •  / 

Последнюю пострадавшую в ДТП на Сумской выписали из больницы

Последнюю пострадавшую в ДТП на Сумской выписали из больницы
25-летнюю Анну Комар выписали из Харьковской областной клинической больницы 6 декабря в 10 утра. Как сообщили в больнице, девушка сразу отправилась домой – в Кременчуг.
По словам заместителя главного врача Харьковской областной клинической больницы по медицинской части Ирины Лодяной, девушка выписывалась в хорошем настроении, ей даны все рекомендации.

«Мы договорились, что через 3 месяца она приедет показаться. Ну, в принципе, на данный момент в каком-то особом лечении она не нуждается. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, травма коленного сустава, поверхностная рана мягких тканей головы», – отметила врач.

Еще одну пострадавшую – 30-летнюю Жанну Власенко – врачи ждут на роды ориентировочно в конце января.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2716.44 грн
100 EUR 3218.17 грн
10 RUB 4.6283 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи