Последнюю пострадавшую в ДТП на Сумской выписали из больницы 6 декабря 2017 г. источник 0 0

25-летнюю Анну Комар выписали из Харьковской областной клинической больницы 6 декабря в 10 утра. Как сообщили в больнице, девушка сразу отправилась домой – в Кременчуг.

По словам заместителя главного врача Харьковской областной клинической больницы по медицинской части Ирины Лодяной, девушка выписывалась в хорошем настроении, ей даны все рекомендации.



«Мы договорились, что через 3 месяца она приедет показаться. Ну, в принципе, на данный момент в каком-то особом лечении она не нуждается. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, травма коленного сустава, поверхностная рана мягких тканей головы», – отметила врач.



Еще одну пострадавшую – 30-летнюю Жанну Власенко – врачи ждут на роды ориентировочно в конце января.