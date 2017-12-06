Харьков

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На Жуках занялись детализацией

На Жуках занялись детализацией
«Театр на Жуках» выпускает премьеру по пьесе «Детализация» харьковского драматурга и журналиста Дмитрия Тернового.
Он выступит и как актер – сыграет в постановке несколько ролей.

Новый спектакль выходит ко дню рождения «Театра на Жуках», который в декабре отмечает свое десятилетие.

Пьеса «Детализация», написанная сооснователем и актером театра, известна тем, что  победила на главном драматургическом конкурсе Восточной Европы «Говорить о границах. Жизнь в эпоху перемен-2012». Она переведена на немецкий, польский, французский языки, но в Украине до сих пор не ставилась. Ее премьера вышла в 2014 году в Германии, в Баденском государственном театре, несколько актерских читок состоялось в Австрии.

Написанная за год до Майдана, пьеса во многом предсказала будущие события. Она состоит из семи сцен (в некоторых действуют неодушевленные предметы), почти все они выполнены в разных жанрах, что является редкостью для драматургического произведения. Пьеса написана для пяти актеров, каждый из которых появляется на сцене в нескольких ролях.

– Хотя события, описанные в пьесе, представляют собой ситуации из  частной жизни людей в постепенно «закипающей» стране, спектакль будет о другом. Это своего рода взгляд на происходящее «из космоса», только так можно увидеть в целом картину мира, который мы выстроили, который создаем каждый день, его абсурдность, хрупкость, порою полную нелепость. Без осознания этого трудно что-то изменить, даже когда перемены ощущаются как необходимые, – рассказывает режиссер Ольга Терновая.

На сцене будут играть семь человек – как актеры, давно работающие в театре так и те, кто пришел в театр недавно, что, по мнению Ольги Терновой, создает живой и интересный ансамбль.

Премьерные показы спектакля состоятся 10 и 23 декабря.

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