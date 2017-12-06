На Алексеевке начинают строить тоннели метро: движение транспорта изменится

Как сообщили в диспетчерской службе 1562
, изменения вводятся в связи со строительством тоннелей соединительной ветви электродепо «Алексеевское» с третьей линией метрополитена.
С 8.00 7 декабря до завершения строительства тоннелей запрещается движение транспортных средств по улице Людвига Свободы на участке от дома №60 до улицы Лозовеньковской.
Объезд организуют по временной дороге.
Как рассказала директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, сейчас на стройке работают около 50 человек, и их количество после Нового года увеличится вдвое.
– Строительство никак не влияет на работу метро. Многие работы ведутся ночью, после отключения напряжения. Общая длина перегонных тоннелей составит 750 метров, из которых две трети будут проходить за Окружной дорогой. В конце тоннелей, на территории около 8 гектаров, как раз и будет строиться электродепо, рассчитанное на 100 вагонов. Строительство депо будет длиться три года, – отметила Наталья Линник.