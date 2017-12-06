Харьков

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На Алексеевке начинают строить тоннели метро: движение транспорта изменится

На Алексеевке начинают строить тоннели метро: движение транспорта изменится
В Харькове на Алексеевке изменяется движение транспорта.
Как сообщили в диспетчерской службе 1562, изменения вводятся в связи со строительством тоннелей соединительной ветви электродепо «Алексеевское» с третьей линией метрополитена.

С 8.00 7 декабря до завершения строительства тоннелей запрещается движение транспортных средств по улице Людвига Свободы на участке от дома №60 до улицы Лозовеньковской.

Объезд организуют по временной дороге.

Как рассказала директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, сейчас на стройке работают около 50 человек, и их количество после Нового года увеличится вдвое.

– Строительство никак не влияет на работу метро. Многие работы ведутся ночью, после отключения напряжения. Общая длина перегонных тоннелей составит 750 метров, из которых две трети будут проходить за Окружной дорогой. В конце тоннелей, на территории около 8 гектаров, как раз и будет строиться электродепо, рассчитанное на 100 вагонов. Строительство депо будет длиться три года, – отметила Наталья Линник.

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