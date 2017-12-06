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Под Харьковом остановили машину со взрывчаткой

Под Харьковом остановили машину со взрывчаткой
В Чугуеве военные правоохранители Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка обнаружили оружие и боеприпасы, которые незаконно перевозили военнослужащие.
Как сообщили в региональном медиацентре Минобороны, в военном грузовике ГАЗ-66 находились двое военнослужащих военной службы по контракту. Путевой лист был просрочен. В связи с этим автомобиль задержали и доставили в местное отделение ВСП. При осмотре кунга под дровами и в ящиках с другими вещами было обнаружено более 60 ручных дымовых гранат (РДГ-2), 22 сигнальные мины (СМ-УЗ), дымовые шашки, три штык-ножа, пистолет для отстрела сигнальных патронов, подствольный гранатомет (ГП-25), две 400-граммовые тротиловые шашки, около трех килограммов пластида, капсюли-детонаторы.

Все имущество осталось после возвращения из зоны выполнения задач по назначению, и они собирались самостоятельно его сдать на склад. Также один из военнослужащих признался, что на полигоне спрятал еще определенное количество пластида и других взрывоопасных веществ, которые планировал утилизировать.

Позже командованием воинской части были предоставлены накладные только на часть обнаруженного имущества.

Продолжаются следственные действия.

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