Президент подписал Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах»
6 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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Реализация положений закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля их предоставления, обновлению жилого фонда и повышению эффективности управления имэ
Документом осовремениваются правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности.
В частности, его нормами определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования относительно предоставления таких услуг и организационные основы их коммерческого учета, порядок оплаты за их предоставление и применение социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, сообщает официальный сайт президента Украины.