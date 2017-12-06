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Цена биткойна впервые превысила 13 тысяч долларов

Цена биткойна впервые превысила 13 тысяч долларов
Также растут и другие крупнейшие криптовалюты.
Как сообщает сайт Сoinmarketcap, тоимость биткойна достигла очередного исторического максимума в 12:35 по Киеву. За сутки курс вырос на 10,51%.

Ранее отметку в 10 тысяч долларов курс биткоина достиг 28 ноября, а 11 тысяч долларов – уже на следующий день, 29 ноября.

Затем курс сильно скорректировался вниз, достигнув на минимумах 8,8 тысячи долларов.

Путь от 12 тысяч долларов до 13 тысяч долларов занял у криптовалюты меньше дня.
Цена биткойна впервые превысила 13 тысяч долларов, сообщает сайт Сoinmarketcap. Также растут и другие крупнейшие криптовалюты. Читайте такжеВ США официально признали Bitcoin Стоимость крупнейшей по капитализации криптовалюты биткойн впервые преодолела отметку в 13 тысяч долларов. Согласно среднему по биржам показателю курса криптовалют на сайте Coinmarketcap, стоимость биткойна достигла очередного исторического максимума в 12:35 по Киеву. За сутки курс вырос на 10,51%. Ранее отметку в 10 тысяч долларов курс биткоина достиг 28 ноября, а 11 тысяч долларов – уже на следующий день, 29 ноября. Затем курс сильно скорректировался вниз, достигнув на минимумах 8,8 тысячи долларов. Путь от 12 тысяч долларов до 13 тысяч долларов занял у криптовалюты меньше дня.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2282486-tyisyacha-dollarov-za-poldnya-kurs-bitcoin-uje-perevalil-za-13-tyisyach.html

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