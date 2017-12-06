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Виталия Кличко внесли в Международный зал боксерской славы

Виталия Кличко внесли в Международный зал боксерской славы
Мэр Киева, чемпион мира в супертяжелом весе по боксу по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, вечный чемпион мира Виталий Кличко стал первым украинцев, которого внесли в Международный зал и музей боксерской славы в Канастоте (США) в категории «Современные боксеры».
Как сообщили в пресс-службе городского головы, среди других номинантов, которые в этом году вместе с Кличко попали в зал славы, - мексиканский боксер Эрик Моралес и американец Рональд Райт.

«Мы очень рады объявить о выборе за 2018 год и с нетерпением ожидаем возможности отдать дань новым членам в следующем июне в Канастоте», - отметил исполнительный директор организации Эдвард Брофи.

Виталий Кличко назвал чрезвычайно почетным для себя стать одним из членов Международного зала боксерской славы.

«Для меня волнительно и почетно стать рядом с такими легендами, как Мохамед Али, Марчиано, Джо Фрейзер, Льюис. И, я считаю, что очень важно, что в этом почетном собрании имен теперь есть и украинцы», - отметил Кличко.

Отбор новых членов в Международный зал боксерской славы осуществляется ежегодно журналистами и историками бокса.

Церемония принятия членов за 2018 год состоится в городке Канастота 7-10 июня 2018 года.

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