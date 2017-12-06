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Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» в Харькове: на кого ставят букмекеры

Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» в Харькове: на кого ставят букмекеры
Донецкий «Шахтер» сыграет домашний с «Манчестер Сити» в заключительном 6 туре группового этапа Лиги чемпионов 6 декабря на ОСК «Металлист» в Харькове.
Смотреть матч можно на телеканалах "Футбол 2" и "Украина".

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является украинский клуб.

Для выхода из группы донецкой команде нужна победа или ничья в матче с "Манчестер Сити". Английский клуб досрочно обеспечил себе выход в следующий этап и первое место в группе.

Поединок будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Помогать ему будут ассистенты на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хаккет. Судьи за воротами - Бенуа Мийо и Жиром Мигельгорри. Четвертый рефери - Жульен Пассели.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Подготовка к этому поединку была вполне обычной. Мы пытались изучить соперника, готовились несколько дней. В любом составе "Сити" является сильной командой. Они имеют в своем распоряжении игроков высочайшего уровня. Как сказал Гвардиола, они приехали сюда побеждать".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Могу заверить, что мы приехали сюда за победой. Мы попытаемся завтра выиграть, а в выходные постараемся одолеть "Манчестер Юнайтед". Но рано или поздно мы проиграем. Потом мы поспим, поедим, а затем будем играть дальше и стараться выигрывать. Самый лучший футбол не гарантирует самых лучших результатов".

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра

Не сыграют: Срна (дисквалификация), Кривцов (восстановление после травмы), Малышев (восстановление после травмы)

Под вопросом: Тайсон (бедро), Бутко (простуда).

"Манчестер Сити": Рауль Браво - Данило, Адарабиойо, Мангала, Делфи - Диас, Туре, Гюндоган - Бернарду Силва, Жезуш Сане

Не сыграют: Де Брейне (дисквалификация), Стоунз (задняя мышца бедра), Менди (колено).

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