Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» в Харькове: на кого ставят букмекеры

Донецкий «Шахтер» сыграет домашний с «Манчестер Сити» в заключительном 6 туре группового этапа Лиги чемпионов 6 декабря на ОСК «Металлист» в Харькове.

Ориентировочные составы:



"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра



Не сыграют: Срна (дисквалификация), Кривцов (восстановление после травмы), Малышев (восстановление после травмы)



Под вопросом: Тайсон (бедро), Бутко (простуда).



"Манчестер Сити": Рауль Браво - Данило, Адарабиойо, Мангала, Делфи - Диас, Туре, Гюндоган - Бернарду Силва, Жезуш Сане



Не сыграют: Де Брейне (дисквалификация), Стоунз (задняя мышца бедра), Менди (колено).

Смотреть матч можно на телеканалах "Футбол 2" и "Украина".По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является украинский клуб.Для выхода из группы донецкой команде нужна победа или ничья в матче с "Манчестер Сити". Английский клуб досрочно обеспечил себе выход в следующий этап и первое место в группе.Поединок будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Помогать ему будут ассистенты на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хаккет. Судьи за воротами - Бенуа Мийо и Жиром Мигельгорри. Четвертый рефери - Жульен Пассели.Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Подготовка к этому поединку была вполне обычной. Мы пытались изучить соперника, готовились несколько дней. В любом составе "Сити" является сильной командой. Они имеют в своем распоряжении игроков высочайшего уровня. Как сказал Гвардиола, они приехали сюда побеждать".Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Могу заверить, что мы приехали сюда за победой. Мы попытаемся завтра выиграть, а в выходные постараемся одолеть "Манчестер Юнайтед". Но рано или поздно мы проиграем. Потом мы поспим, поедим, а затем будем играть дальше и стараться выигрывать. Самый лучший футбол не гарантирует самых лучших результатов".