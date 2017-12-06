Осужденным под Харьковом присвоили коды 6 декабря 2017 г. Павел Гусев 0 0

Осужденным государственного учреждения «Дергачевская исправительная колония (№109)» 5 декабря выдали карточки плательщика налогов.

Шесть осужденных учреждения получили идентификационные номера плательщика налогов граждан Украины, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Документы необходимы им в первую очередь при решении вопроса с трудоустройством после отбытия срока наказания.



С начала года в Дергачевской колонии получили карточки плательщика налогов 26 осужденных.



– Это событие в жизни осужденных – не только получение документа, но и еще один шаг к адаптации на свободе, – подчеркнул начальник учреждения Александр Мягких.