Спорт

  • 73
    •  / 

Самым полезным харьковчанином стал американец

Самым полезным харьковчанином стал американец
Харьковский баскетбольный клуб «Политехник» провел два очередных матча в рамках чемпионата Украины в мужской Суперлиге и в обоих потерпел неудачу.
Сначала подопечные Тимура Арабаджи принимали в спорткомплексе НТУ «ХПИ» одного из лидеров – столичный «Будiвельник», идущий на втором месте. Уже после первой четверти политехники отпустили строителей на 12 очков – 14:26, а к большому перерыву разрыв возрос до 21 пункта - 30:51. Во второй половине матча харьковчане постарались перехватить инициативу, но это позволило им лишь немного сократить отставание. К исходу получаса игры счет на табло был 54:70, а финальная сирена зафиксировала поражение «Политехника» – 81:96.

Самым полезным игроком в составе харьковской команды стал американский легионер Бо Джейк Барнс, набравший 25 очков, а также сделавший четыре подбора мяча под щитами и четыре результативные передачи. У гостей Руслан Отверченко набрал 21 очко и сделал четыре подбора и две результативные передачи.

Через день в том же спорткомплексе «Политехник» встречался с занимающими третью позицию «Черкасскими мавпами». Отпустив своих соперников после первой четверти – 20:27, харьковчане в дальнейшем все время пребывали в роли догоняющих, но догнать «Обезьян» так и не сумели. К большому перерыву сохранялась разница в семь очков – 39:46, а после трех периодов политехники были на очко ближе к сопернику – 66:72. Но заключительную четверть выиграли гости – 17:20, они же и победили в матче – 83:92. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 23 очка сербский легионер «Политехника» Никола Вуйович (сделал также пять подборов) и американский легионер «Черкасских обезьян» Марвин Джефферсон (на его счету восемь подборов под щитами).

С 13 очками после 11 встреч «Политехник» занимает в турнирной таблице последнее, восьмое место. 8 декабря харьковчане будут принимать в спорткомплексе «Локомотив» БК «Запорожье-ZOG», который находится с 13 очками после 12 игр на седьмом месте, а 10 декабря там же сыграют с МБК «Николаев», занимающим с 17 очками после 11 матчей четвертое место.

В чемпионате Украины в женской Суперлиге баскетбола харьковская команда БК «ХАИ» принимала в своем вузовском спортзале лидера – «Киев-баскет». Столичные баскетболистки с первых минут вырвались вперед и к концу первой четверти «убежали» на 17 очков – 10:27. Во втором периоде подопечные Элеоноры Чек выровняли игру и даже выиграли десятиминутку – 14:13. Но начав третью четверть при счете 24:40, киевлянки снова включили максимальные обороты и к исходу получаса игры были уже недосягаемы – 34:73.

Заключительный период команды завершили вничью – 16:16, что принесло окончательную победу «Киев-баскету» - 50:89. Почти половину набранных очков (24) принесла команде «ХАИ» Александра Чек, ставшая самым результативным игроком этой встречи. У победительниц 17 очков записала на свой лицевой счет Ольга Краевская.

Набрав в девяти матчах 13 очков, харьковчанки занимают в турнирной таблице четвертое место. 9 декабря БК «ХАИ» будет принимать у себя другую столичную команду – «Динамо-НПУ», которая находится на шестом месте с 13 очками после десяти встреч.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей6 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2716.44 грн
100 EUR 3218.17 грн
10 RUB 4.6283 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи