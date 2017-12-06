Самым полезным харьковчанином стал американец 6 декабря 2017 г. Борислав Грешилов 0 0

Харьковский баскетбольный клуб «Политехник» провел два очередных матча в рамках чемпионата Украины в мужской Суперлиге и в обоих потерпел неудачу.

Сначала подопечные Тимура Арабаджи принимали в спорткомплексе НТУ «ХПИ» одного из лидеров – столичный «Будiвельник», идущий на втором месте. Уже после первой четверти политехники отпустили строителей на 12 очков – 14:26, а к большому перерыву разрыв возрос до 21 пункта - 30:51. Во второй половине матча харьковчане постарались перехватить инициативу, но это позволило им лишь немного сократить отставание. К исходу получаса игры счет на табло был 54:70, а финальная сирена зафиксировала поражение «Политехника» – 81:96.



Самым полезным игроком в составе харьковской команды стал американский легионер Бо Джейк Барнс, набравший 25 очков, а также сделавший четыре подбора мяча под щитами и четыре результативные передачи. У гостей Руслан Отверченко набрал 21 очко и сделал четыре подбора и две результативные передачи.



Через день в том же спорткомплексе «Политехник» встречался с занимающими третью позицию «Черкасскими мавпами». Отпустив своих соперников после первой четверти – 20:27, харьковчане в дальнейшем все время пребывали в роли догоняющих, но догнать «Обезьян» так и не сумели. К большому перерыву сохранялась разница в семь очков – 39:46, а после трех периодов политехники были на очко ближе к сопернику – 66:72. Но заключительную четверть выиграли гости – 17:20, они же и победили в матче – 83:92. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 23 очка сербский легионер «Политехника» Никола Вуйович (сделал также пять подборов) и американский легионер «Черкасских обезьян» Марвин Джефферсон (на его счету восемь подборов под щитами).



С 13 очками после 11 встреч «Политехник» занимает в турнирной таблице последнее, восьмое место. 8 декабря харьковчане будут принимать в спорткомплексе «Локомотив» БК «Запорожье-ZOG», который находится с 13 очками после 12 игр на седьмом месте, а 10 декабря там же сыграют с МБК «Николаев», занимающим с 17 очками после 11 матчей четвертое место.



В чемпионате Украины в женской Суперлиге баскетбола харьковская команда БК «ХАИ» принимала в своем вузовском спортзале лидера – «Киев-баскет». Столичные баскетболистки с первых минут вырвались вперед и к концу первой четверти «убежали» на 17 очков – 10:27. Во втором периоде подопечные Элеоноры Чек выровняли игру и даже выиграли десятиминутку – 14:13. Но начав третью четверть при счете 24:40, киевлянки снова включили максимальные обороты и к исходу получаса игры были уже недосягаемы – 34:73.



Заключительный период команды завершили вничью – 16:16, что принесло окончательную победу «Киев-баскету» - 50:89. Почти половину набранных очков (24) принесла команде «ХАИ» Александра Чек, ставшая самым результативным игроком этой встречи. У победительниц 17 очков записала на свой лицевой счет Ольга Краевская.



Набрав в девяти матчах 13 очков, харьковчанки занимают в турнирной таблице четвертое место. 9 декабря БК «ХАИ» будет принимать у себя другую столичную команду – «Динамо-НПУ», которая находится на шестом месте с 13 очками после десяти встреч.