Убийце дали пожизненный срок 6 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Купянский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 27-летнего местного жителя, ранее судимого за корыстные преступления, сразу по нескольким тяжелыми статьями Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в областной прокуратуре, гражданин осужден к пожизненному лишению свободы.



Летом 2016 года злоумышленник пришел в гости к новому знакомому. Вместе они употребляли алкоголь. Гость узнал, что товарищ проживает один и решил его убить и завладеть имуществом из дома. Он взял металлические ножницы и около 30 раз ударил ими свою жертву в голову, шею и грудь. От полученных травм 44-летний хозяин умер.



Убийца не гнушался ничем – среди украденного были и велосипед, и ковер, и акустическая система. Кроме того, вор забрал мобильный телефон и ключи от квартиры. Он еще несколько дней ходил на место преступления, где находилось тело жертвы, чтобы вынести из квартиры ценности.



Разоблачили и задержали злоумышленника через несколько дней после совершения убийства.



Суд признал мужчину виновным в разбое, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений, умышленном убийстве из корыстных побуждений и тайном похищении чужого имущества, совершенном повторно и совмещенном с проникновением в жилище (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2,3 ст. 185 УК Украины).



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.